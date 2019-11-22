Машина с людьми провалилась под землю

На кадрах видно, как асфальт буквально исчез. Водитель легковой машины, ехавшей по соседней полосе, увидев опасность остановился. Но в следующее мгновение другая легковушка провалилась в яму по самую крышу.

ЧП случилось в Бразилии, в городе Риу-Гранди-ду-Сул. По информации Life.ru в пострадавшем автомобиле находились мать и дочь. Женщина получила перелом носа и была госпитализирована. Местные власти связали инцидент с крупной стройкой, которая находится недалеко от этого места.