22 апреля 2020, 11:12
Машина с людьми провалилась под лед в Якутии. Погиб ребенок
В Якутии под лед провалилась машина, в которой находились семь человек. Пятеро из них — дети. Одного ребенка спасти не удалось, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
Автомобиль угодил в полынью на реке Вилюй в двух километрах от села Верхневилюйск. Прибывшие на место спасатели вытащили двух взрослых и четырех детей. Пятый маленький пассажир погиб.
Пострадавших госпитализировали. Ими занимаются медики Центральной районной больницы Верхневилюйска. Состояние людей специалисты оценивают как удовлетворительное.
Подробности случившегося и причины, по которым автомобиль оказался на льду, не приводятся.
В начале апреля в Хабаровске мужчина решил прогуляться по покрытому льдом Амуру. Для этого местный житель пришел в закрытый на карантин парк. Тонущего человека вытащили спасатели, но медики не сумели ему помочь.