Машина с людьми провалилась под лед в Якутии. Погиб ребенок

Автомобиль угодил в полынью на реке Вилюй в двух километрах от села Верхневилюйск. Прибывшие на место спасатели вытащили двух взрослых и четырех детей. Пятый маленький пассажир погиб.

Источник фото: ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)

Пострадавших госпитализировали. Ими занимаются медики Центральной районной больницы Верхневилюйска. Состояние людей специалисты оценивают как удовлетворительное.

Подробности случившегося и причины, по которым автомобиль оказался на льду, не приводятся.

Источник фото: ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)

В начале апреля в Хабаровске мужчина решил прогуляться по покрытому льдом Амуру. Для этого местный житель пришел в закрытый на карантин парк. Тонущего человека вытащили спасатели, но медики не сумели ему помочь.