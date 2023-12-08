08 декабря 2023, 12:36
Машина с людьми провалилась под лед на Байкале
Автомобиль Toyota Land Cruiser ушел под лед озера Байкал. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».
По предварительным данным, в салоне машины находились три человека, им удалось самостоятельно выбраться на лед из тонущего авто.
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Отмечается, что пострадавших обнаружили в нескольких километрах от села Дубинина, их обогрели и доставили до берега.
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