Происшествия 08 декабря 2023, 12:36 Машина с людьми провалилась под лед на Байкале

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Автомобиль Toyota Land Cruiser ушел под лед озера Байкал. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

По предварительным данным, в салоне машины находились три человека, им удалось самостоятельно выбраться на лед из тонущего авто.

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Отмечается, что пострадавших обнаружили в нескольких километрах от села Дубинина, их обогрели и доставили до берега.