Происшествия 30 мая 2023, 16:54 Машина с двумя мужчинами утонула в реке в Кузбассе

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В Юргинском районе Кузбасса правоохранители расследуют обстоятельства смерти двух мужчин, которые утонули в реке Томь вместе с автомобилем. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на СК РФ по региону.

По предварительной информации, 38-летний мужчина и его 20-летний знакомый решили выпить алкогольные напитки в машине на берегу реки. В какой-то момент, по рассказу очевидца, автомобиль скатился в воду. Он вызвал на место спасателей и скорую помощь.

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В ближайшие дни судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти кузбасцев.