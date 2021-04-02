Машина с детьми вылетела в кювет в Свердловской области

Машина с пятью детьми улетела в кювет в Свердловской области. Ребята попали в ДТП, когда ехали от школы на интеллектуальную игру. Авария произошла днем 1 апреля, сообщил «Царьград».

Машина двигалась из южной части города в направлении севера. За рулем сидела 35-летняя местная жительница. Она везла свою дочь и ее школьных товарищей на интеллектуальную игру. Вместе с ними ехал также их классный воспитатель, она была на переднем сидении.

«Машина ехала с небольшой скоростью — около 40 киллометров и час. В этом месте расположен затяжной поворот. Уже выходя из него, автомобиль зацепил задним колесом обочину. В итоге минивэн занесло. Он выехал на встречную полосу, а потом угодил в кювет», — рассказали в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

Никто не пострадал, все были пристегнуты.