Происшествия 11 января 2024, 11:13 Машина провалилась в водопроводный колодец в Азове

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Автомобиль провалился в водопроводный колодец в Азове. Информация появилась в соцсетях.

По информации Telegram-канала «Азов. События», авария случилась 11 января на перекрестке улицы Севастопольской и переулка Куникова. Владелица автомобиля не пострадала и отказалась от помощи медиков. Спасатели достали ее через багажник машины.

Сотрудники водоканала осмотрели колодец, рассказал изданию «Ерш. Азов» замглавы администрации Азова Роман Ткаченко. По его словам, очевидных причин обрушения пока не обнаружили.

В рождественскую ночь в городе Бриск в Башкортостане фура провалилась под лед на реке Белой. На месте работали 15 спасателей. Данных о пострадавших не поступало. А 1 января под лед на Волге провалились сразу два автомобиля: один — около города Маркс, другой — вблизи поселка Ровное. В Марксе люди выбрались на крышу машины и таким образом спаслись, их передали медикам. О пострадавших в Ровном информации не было.