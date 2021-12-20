Машина провалилась в неогороженную яму на улице Курска

Машина провалилась в неогороженную яму вечером 19 декабря на центральной улице Курска недалеко от площади Перекальского. Предположительно яма была выкопана для ремонта тепловых коммуникаций. О случившемся написало местное издание «Курское интернет телевидение».

В ГУ МЧС по Курской области изданию подтвердили, что никто не пострадал. Сама машина при этом перевернулась на крышу и упала на трубы.

На предоставленных РЕН ТВ видеокадрах заметно, как полностью провалившийся под землю автомобиль вытаскивают с помощью крана на лебедке. Журналистам издания удалось выяснить, что машиной ВАЗ-2110 управлял 25-летний водитель. Из машины он смог выбраться сам, а вылезти из ямы ему помогли проходящие мимо очевидцы.

«Как выбрался из салона, не помню. Но выбрался сам, уже у края ямы кто-то подал мне руку. Повреждений вроде нет, только шок», — сказал мужчина.

Он объяснил, что заметил знак «Ремонтные работы» слишком поздно, и не успел перестроиться на безопасную часть дороги, потому что его внезапно подрезали.