15 марта 2023, 15:56
Машина провалилась в яму на проезжей части на востоке Москвы
Источник «360»: легковушка провалилась в яму на улице Металлургов в Москве
Легковая машина Kia Rio провалилась в яму на проезжей части на улице Металлургов в Москве. О ЧП на востоке столицы сообщил источник «360» в экстренных службах.
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По предварительным данным, глубина ямы составила около метра. Водитель не пострадал и смог выбраться самостоятельно. Все обстоятельства случившегося уточняются.
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