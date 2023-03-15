Эксклюзив 15 марта 2023, 15:56 Машина провалилась в яму на проезжей части на востоке Москвы Источник «360»: легковушка провалилась в яму на улице Металлургов в Москве Пресс-служба МЧС

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Легковая машина Kia Rio провалилась в яму на проезжей части на улице Металлургов в Москве. О ЧП на востоке столицы сообщил источник «360» в экстренных службах.

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По предварительным данным, глубина ямы составила около метра. Водитель не пострадал и смог выбраться самостоятельно. Все обстоятельства случившегося уточняются.