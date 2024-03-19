Эксклюзив 19 марта 2024, 12:13 Машина провалилась на парковке в Москве Источник «360»: авто провалилось в яму на Щелковском шоссе после прорыва трубы

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Прорыв трубы на Щелковском шоссе у дома 25/15 в Москве привел к подмыванию части тротуара. Из-за этого под припаркованной легковушкой Kia Rio образовалась дыра, куда машина и провалилась. Подробности ЧП сообщил источник «360».

Авария произошла в ночь на 19 марта. На парковке, где стояла машина, обвалился грунт, в итоге авто оказалось в яме.

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Дыра в асфальте оказалась внушительной — пять на три метра. Была угроза дальнейшего обрушения. Обошлось без пострадавших.

В группе «Подслушано в Гольяново» соцсети «ВКонтакте» очевидцы опубликовали фото с места происшествия. На снимках видно, что асфальт просел под машиной такси. Участок огородили. В восстановительных работах задействовали работников «Мосводоканала».

Ранее большой участок асфальта провалился на Международной улице в Москве. По случайности машин рядом не оказалось, очевидцы сразу же сообщили о ЧП в коммунальные службы.