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    28 января 2022, 15:22

    Машина, протаранив железные ограждения, врезалась в сугроб в Тюмени

    Редакция сайта 360°

    В Тюмени на перекрестке улиц Широтная — Моторостроителей во время столкновения двух автомобилей один из них пробил железные ограждения и врезался в сугроб.

    Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на слова очевидцев аварии, столкнулись BMW и KIA.

    Среди людей пострадавших нет, небольшие повреждения получили только машины. Частично была перекрыта одна полоса движения, но обошлось без пробок.

    С ДТП разбирались приехавшие инспекторы ГИБДД.