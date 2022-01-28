28 января 2022, 15:22
Машина, протаранив железные ограждения, врезалась в сугроб в Тюмени
В Тюмени на перекрестке улиц Широтная — Моторостроителей во время столкновения двух автомобилей один из них пробил железные ограждения и врезался в сугроб.
Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на слова очевидцев аварии, столкнулись BMW и KIA.
Среди людей пострадавших нет, небольшие повреждения получили только машины. Частично была перекрыта одна полоса движения, но обошлось без пробок.
С ДТП разбирались приехавшие инспекторы ГИБДД.