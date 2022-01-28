Машина, протаранив железные ограждения, врезалась в сугроб в Тюмени

В Тюмени на перекрестке улиц Широтная — Моторостроителей во время столкновения двух автомобилей один из них пробил железные ограждения и врезался в сугроб.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на слова очевидцев аварии, столкнулись BMW и KIA.

Среди людей пострадавших нет, небольшие повреждения получили только машины. Частично была перекрыта одна полоса движения, но обошлось без пробок.

С ДТП разбирались приехавшие инспекторы ГИБДД.