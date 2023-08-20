Эксклюзив 20 августа 2023, 12:53 Машина протаранила столб в Лианозове Автомобиль врезался в столб в Лианозове в Москве из-за плохого самочувствия водителя

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Автомобиль врезался в столб на Череповецкой улице в районе Лианозово в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По имеющейся информации, водителю черной Mazda стало плохо, из-за чего он потерял управление и в лоб влетел в столб. Автомобиль получил серьезные повреждения — ему полностью разворотило капот.

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На место столкновения прибыли медики и сотрудники ДПС.

Пострадавшего уже госпитализировали в городскую клиническую больницу № 20. О его состоянии не сообщается.

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