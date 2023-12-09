Эксклюзив 09 декабря 2023, 14:56 Машина протаранила фонарный столб на севере Москвы, один человек погиб Источник «360»: в Москве при наезде автомобиля на фонарный столб погиб человек РИА «Новости»

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Один человек скончался в результате наезда автомобиля на фонарный столб в районе Коптево на севере Москвы. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, смерть человека наступила в результате ДТП. Разлива топлива не было. Однако из-за аварии перекрыли одну полосу движения из двух.

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Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств ЧП.

Ранее пенсионер сбил первоклассника на пешеходном переходе в Москве. Ребенок переходил дорогу в сопровождении отца на улице Паустовского. В результате аварии мальчику потребовалась медицинская помощь.