15 января 2021, 19:58
Машина пробила стеклянные двери и влетела в петербургскую кофейню
В Санкт-Петербурге водитель иномарки влетел в помещение кофейни, пробив стеклянные двери. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, авария произошла на Большой Монетной улице. Свидетели рассказали, что авто занесло на перекрестке и она на полной скорости въехала в кофейню. По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением. В результате никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.