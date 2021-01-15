Машина пробила стеклянные двери и влетела в петербургскую кофейню

По данным информагентства, авария произошла на Большой Монетной улице. Свидетели рассказали, что авто занесло на перекрестке и она на полной скорости въехала в кофейню. По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением. В результате никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.