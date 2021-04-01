Машина пресс-секретаря президента России попала в ДТП

В среду, 31 марта, машина Genesis, которая закреплена за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, столкнулась с такси. В момент ДТП чиновника в автомобиле не было.

«Машина попала в аварию, все целы, меня в ней не было», — сообщил пресс-секретарь Владимира Путина РБК.

В «Транспортном комбинате „Россия“», на который зарегистрирована машина, источник РБК заявил, что машина выехала из автосервиса и двигалась в сторону центра с включенным спецсигналом. На Волгоградском проспекте она столкнулась с автомобилем такси. В результате у автомобиля Пескова повреждены ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь.

За рулем Genesis, по словам источника издания, находился водитель, который недавно устроился на работу.

Ранее на Садовом кольце произошло крупное ДТП. СМИ сообщили, что виновником аварии стал автомобиль, принадлежащий блогеру Эдварду Билу. В аварии погибла женщина.