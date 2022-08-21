21 августа 2022, 23:17
Машина попала под электричку на переезде в Подмосковье
Источник: машина попала под электричку на переезде в Подмосковье
Электричка протаранила автомобиль на железнодорожном переезде в Московской области. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника, машина попала под электричку на переезде у железнодорожной станции Лебзино. Столкновение произошло на Савеловском направлении. В результате аварии автомобиль сильно покорежило.
Информация о пострадавших пока уточняется. Все причины и обстоятельства столкновения предстоит выяснить специалистам.