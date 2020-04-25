Машина-поливалка помогла потушить легковушку в Москве. Видео

Легковая машина загорелась в районе дома 55 на Сущевском валу в Москве. Пока до места ехали спасатели, с тушением помогла проезжавшая мимо поливальная машина.

Как сообщил «360» источник в экстренных службах, произошел взрыв в моторном отсеке машины. Сообщение поступило в экстренные службы в 12:30 25 апреля.

На кадрах видно, что водитель остановился в крайнем левом ряду. От автомобиля идет сильный дым.

Судя по всему, никто не пострадал, но официальных комментариев пока не было.