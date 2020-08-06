Машина полиции вылетела с трассы в Домодедове. Видео

Серьезная авария произошла в Домодедовском городском округе Подмосковья. Полицейский не смог справиться с управлением и на всей скорости съехал на обочину. Его госпитализировали. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Все произошло 5 августа на втором километре Каширского шоссе в Барыбине.

«Инспектор, управляя автомобилем Reno, не справился с управлением, совершил съезд вправо по ходу движения в кювет. В результате ДТП пострадал сотрудник, находившийся за рулем. Он госпитализирован», — уточнил дежурный офицер пресс-службы ведомства.

Ранее источник «360» сообщил о том, что авария произошла в ходе погони полицейского за ВАЗ 2120. Собеседник утверждал, что в этой машине, предположительно, находились цыгане. Якобы они подходили под ориентировку о кражах с дачных участков. Когда полицейская машина обгоняла ВАЗ, то выехала на встречную полосу и потеряла управление.

В пресс-службе МВД по региону не опровергли, но и не подтвердили эту версию.

«Идет проверка», — отметили там.