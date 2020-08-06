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    06 августа 2020, 15:17

    Машина полиции вылетела с трассы в Домодедове. Видео

    Алла Морген , Наза Салех Захи , Федор Горин

    Серьезная авария произошла в Домодедовском городском округе Подмосковья. Полицейский не смог справиться с управлением и на всей скорости съехал на обочину. Его госпитализировали. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

    Все произошло 5 августа на втором километре Каширского шоссе в Барыбине.

    «Инспектор, управляя автомобилем Reno, не справился с управлением, совершил съезд вправо по ходу движения в кювет. В результате ДТП пострадал сотрудник, находившийся за рулем. Он госпитализирован», — уточнил дежурный офицер пресс-службы ведомства.

    Ранее источник «360» сообщил о том, что авария произошла в ходе погони полицейского за ВАЗ 2120. Собеседник утверждал, что в этой машине, предположительно, находились цыгане. Якобы они подходили под ориентировку о кражах с дачных участков. Когда полицейская машина обгоняла ВАЗ, то выехала на встречную полосу и потеряла управление.

    В пресс-службе МВД по региону не опровергли, но и не подтвердили эту версию.

    «Идет проверка», — отметили там.

    Новости SMI.FM