Машина полиции в Петербурге попала в аварию и влетела в витрину бутика

В Санкт-Петербурге полицейский автомобиль попал в аварию. Видео очевидцы опубликовали в соцсетях. ДТП случилось на углу улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны.

По предварительным сведениям, машина правоохранителей столкнулась с автомобилем BMW и влетела в витрину бутика. Сейчас на месте работают медики — туда прибыли сразу пять бригад скорой помощи. Также на углу улиц стоит машина реанимации, приехали пожарные. Пока о пострадавших ничего не известно.

Ранее жителя Петербурга отправили в СИЗО после смертельного ДТП. Мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии и налетел на молодую пару, которая в тот момент переходила Невский проспект по пешеходному переходу. Водитель при этом ехал на запрещающий сигнал светофора.

Один из пострадавших умер на месте, другой находится в больнице. На суде мужчина заявил, что ему нечего сказать и он оставляет меру пресечения на усмотрение судьи.