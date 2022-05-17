facebook_pixel
    17 мая 2022, 18:46

    Машина под управлением пьяного водителя сбила двух пешеходов в центре Казани

    Арина Бобкова

    В центре Казани автомобиль KIA, которым управлял нетрезвый водитель, сбил двух пешеходов.

    Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на ГИБДД города, проезжая по улице Карла Маркса, иномарка под управлением 24-летнего водителя сбила двух пешеходов.

    Оба получили различные травмы. Их поместили в горбольницу № 7.

    Почему водитель наехал на пешеходов, стало ясно по его состоянию — он был нетрезв.

    Его машину отправили на штрафстоянку. Хозяину предстоит для начала провести под административным арестом десять суток.