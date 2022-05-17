Машина под управлением пьяного водителя сбила двух пешеходов в центре Казани

В центре Казани автомобиль KIA, которым управлял нетрезвый водитель, сбил двух пешеходов.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на ГИБДД города, проезжая по улице Карла Маркса, иномарка под управлением 24-летнего водителя сбила двух пешеходов.

Оба получили различные травмы. Их поместили в горбольницу № 7.

Почему водитель наехал на пешеходов, стало ясно по его состоянию — он был нетрезв.

Его машину отправили на штрафстоянку. Хозяину предстоит для начала провести под административным арестом десять суток.