17 мая 2022, 18:46
Машина под управлением пьяного водителя сбила двух пешеходов в центре Казани
В центре Казани автомобиль KIA, которым управлял нетрезвый водитель, сбил двух пешеходов.
Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на ГИБДД города, проезжая по улице Карла Маркса, иномарка под управлением 24-летнего водителя сбила двух пешеходов.
Оба получили различные травмы. Их поместили в горбольницу № 7.
Почему водитель наехал на пешеходов, стало ясно по его состоянию — он был нетрезв.
Его машину отправили на штрафстоянку. Хозяину предстоит для начала провести под административным арестом десять суток.