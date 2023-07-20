Происшествия 20 июля 2023, 13:45 Машина под управлением несовершеннолетнего вылетела в кювет в Пермском крае

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ДТП произошло в Пермском крае. На автодороге Фоминск — Нововознесенск автомобиль, за рулем которого находился 15-летний подросток, вылетел в кювет. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Госавтоинспекции отдела МВД по Нытвенскому округу.

Авария случилась 18 июля, неподалеку от подъезда к Перми с трассы М7 «Волга».

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Подросток за рулем ВАЗ-2109 не справился с управлением. Из-за этого машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате травмы получили другие подростки, которые также находились в автомобиле.