Машина перевернулась в тройном ДТП в Волгограде | 360°

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Машина перевернулась в тройном ДТП в Волгограде

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Три машины столкнулись в Волгограде. Одна из них перевернулась, сообщило издание «Новости Волгограда» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, водитель Renault Logan не справился с управлением, въехал в LADA Vesta и перевернулся. Последняя столкнулась с «Газелью». Пассажир первого автомобиля получил травмы.

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