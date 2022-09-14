Машина перевернулась в Пензенской области | 360°

Происшествия 14 сентября 2022, 12:47 Поделиться Telegram

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Viber Машина перевернулась в Пензенской области

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Авария произошла на 757-м километре трассы «Пенза-Балашов-Михайловка» в Пензенской области. Машина вылетела в кювет и перевернулась, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По данным ведомства, водитель автомобиля не справился с управлением. В результате мужчина получил тяжелые травмы и попал в больницу.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности происшествия.

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