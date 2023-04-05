Эксклюзив 05 апреля 2023, 22:02 Машина перевернулась в массовой аварии на трассе в Подмосковье Источник «360»: пять автомобилей столкнулись на трассе в Московской области Pxhere

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На трассе в Подмосковье столкнулись четыре машины. В результате аварии один автомобиль перевернулся, сообщил «360» источник в экстренных службах.

ДТП произошло на 18 километре трассы М9. Там столкнулись иномарки Volvo, Mercedes, Chevrolet и «Газель». Один из автомобилей перевернулся. В результате аварии две человека получили легкие травмы. Их осматривают медики скорой помощи. Предварительно, пострадавшие отказались от госпитализации.

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На место аварии выехали московские пожарные. На дороге произошел разлив топлива и образовалась пробка. Перекрыты четыре полосы. Подробности ДТП выясняются.

Еще одна авария с участием грузовых машин произошла в Курганской области. На федеральной трассе столкнулись фура и «Газель». Водитель ГАЗ-330202 от полученных травм скончался на месте.