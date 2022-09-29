Машина перевернулась в ДТП в Кемерове | 360°

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Машина перевернулась в ДТП в Кемерове

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ДТП, в котором перевернулся внедорожник, произошло в Кемерове. Об этом сообщил «Царьград».

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Как сообщили очевидцы в соцсетях, был еще второй участник ДТП, который врезался в отбойник и скрылся. Вероятно, он и стал причиной, по которой перевернулся внедорожник. Информации о пострадавших нет.

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