Машина перевернулась в ДТП в Кемерове | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 18:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Машина перевернулась в ДТП в Кемерове

Читать 360tv в

ДТП, в котором перевернулся внедорожник, произошло в Кемерове. Об этом сообщил «Царьград».

Реклама

Как сообщили очевидцы в соцсетях, был еще второй участник ДТП, который врезался в отбойник и скрылся. Вероятно, он и стал причиной, по которой перевернулся внедорожник. Информации о пострадавших нет.

0 0 0 0 0 0