Машина перевернулась после столкновения на Рублевке. Фото

Сразу три легковых автомобиля столкнулись на Рублевском шоссе на западе Москвы. От удара одно из транспортных средств перевернулось. В распоряжении «360» оказались первые кадры с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что от удара легковой автомобиль перевернулся на крышу. На месте работают сотрудники ДПС.

Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, с места происшествия врачи забрали одного человека. По неподтвержденным данным, это водитель перевернувшейся легковушки, который потерял сознание после аварии.