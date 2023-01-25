Происшествия 25 января 2023, 22:55 Машина перевернулась на трассе под Новосибирском

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Авария произошла на Пашинском шоссе под Новосибирском. Там перевернулся каршеринговый автомобиль. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на паблик «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Машина, попавшая в ДТП, принадлежала сервису аренды машин «Делимобиль». На данный момент не поступало официальной информации о том, что послужило причиной аварии. Однако некоторые подписчики паблика предположили, что авария случилась из-за колеи на дороге.