Эксклюзив 21 июля 2023, 10:47 Машина перевернулась на Кунцевской эстакаде в Москве после ДТП Появилось видео с перевернутой машиной после ДТП на Кунцевской эстакаде в Москве

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Два легковых автомобиля попали в ДТП на Кунцевской эстакаде в Москве. В результате один из автомобилей перевернулся, сообщил «360» источник в экстренных службах города.

На опубликованных видеокадрах запечатлено, что автомобиль лежит на дороге на крыше. Второго автомобиля на месте аварии нет.

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Причины ДТП пока неизвестны, информации о пострадавших не поступало. Движение на шоссе осуществляется в штатном порядке.