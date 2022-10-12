Машина перевернулась на бок в результате ДТП в Омске | 360°

Все новости

Подмосковье

12 октября 2022, 16:36

Подмосковные волонтеры смогут подать заявки на премию «Герои нашего времени» до 16 октября

Криминал

12 октября 2022, 16:36

Следком провел десятки обысков по делу о теракте на Крымском мосту

Реклама

Подмосковье

12 октября 2022, 16:31

Студенты помогут собрать урожай в Луховицах и получат зарплату

Эксклюзив

12 октября 2022, 16:31

Оказывающую услуги по смене категории мобилизованных фирму проверит полиция

Власть

12 октября 2022, 16:28

В ожидании новой методички. Почему Байден не хочет встречаться с Путиным

Происшествия

12 октября 2022, 16:22

Власти Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации Белозерска

Криминал

12 октября 2022, 16:20

СК заявил о причастности 12 человек к взрыву на Крымском мосту

Подмосковье

12 октября 2022, 16:17

Глава Химок встретился с семьей отправившегося в зону СВО добровольца

Общество

12 октября 2022, 16:16

Депутат Чаплин передал гумпомощь для мобилизованных в Луховицах

Происшествия

12 октября 2022, 16:00

Машина перевернулась на бок в результате ДТП в Омске

Читать 360tv в

ДТП произошло в Омске на улице Яковлева 11 октября. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на паблик «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Машина Renault попала в аварию, из-за чего автомобиль завалился на бок. Машина расположилась вдоль полосы неподалеку от перекрестка.

Реклама

В пресс-службе Госавтоинспекции Омской области отметили, что информации о погибших и пострадавших не поступало.

Реклама

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама