Машина перевернулась на бок в результате ДТП в Омске | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 16:00 Поделиться Telegram

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Viber Машина перевернулась на бок в результате ДТП в Омске

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ДТП произошло в Омске на улице Яковлева 11 октября. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на паблик «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Машина Renault попала в аварию, из-за чего автомобиль завалился на бок. Машина расположилась вдоль полосы неподалеку от перекрестка.

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В пресс-службе Госавтоинспекции Омской области отметили, что информации о погибших и пострадавших не поступало.

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