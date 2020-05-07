Машина перевернулась и загорелась в Адыгее

На дороге Майкоп — Гиагинская — Псебай в районе хутора Калинин 56-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Lada Priora. Машина съехала с проезжей части, несколько раз перевернулась, врезалась в дерево и загорелась.

Водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали. Спасти его врачи не смогли. Через несколько часов после аварии мужчина умер.