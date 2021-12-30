Машина переехала лежащего на трассе человека в Набережных Челнах

В Набережных Челнах иномарка переехала лежащего на проезжей части человека. Мужчина от полученных травм умер, а водитель скрылся с места. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

Смертельное ДТП случилось на выезде из города в сторону СНТ «Дизелист». В темноте Mitsubishi переехал лежащего на дороге мужчину, после чего водитель уехал. 53-летний мужчина, которого переехал автомобиль, получил тяжелейшие травмы в виде компрессионного перелома позвоночника, разрыва печени и селезенки, и умер в машине скорой помощи.