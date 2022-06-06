«Машина отлетела на 15 метров». Пьяный водитель врезался в автомобили помогавших раненому в другом ДТП

Массовая авария произошла на Симферопольском шоссе. Пьяный водитель влетел в толпу людей, которые пытались помочь врезавшемуся в грузовик мотоциклисту. Об этом «360» сообщил один из пострадавших.

По словам мужчины, ДТП произошло на 23-м километре Симферопольского шоссе. Автомобили столкнулись сразу после съезда со МКАДа.

«Моя машина пострадала больше всех, за исключением виновника всего этого „концерта“, а также у меня перелом ключицы», — поделился пострадавший.

Он рассказал, что сначала в аварию на шоссе попал мотоциклист, который не успел затормозить и врезался в грузовик. На месте собрались несколько машин, чьи водители пытались помочь пострадавшему.

Источник фото: телеканал «360»

«Выставили знаки, включили аварийку. Буквально через минуту после того, как я выставил знак, в нас влетел вот этот пьяный товарищ. Он был на Volkswagen Passat», — отметил мужчина.

Он добавил, что виновник ДТП прошел медицинское освидетельствование. Тесты показали, что водитель сел пьяным за руль.

«Моя машина стояла на парковочном тормозе. Она отлетела после удара на 15 метров», — подчеркнул пострадавший.

Как заявил пострадавший, мужчина является сотрудником ДПС. Водитель, по словам собеседника, вышел из машины со стороны пассажирского сидения и никому не попытался помочь.