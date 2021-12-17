Второе ЧП за неделю произошло в аэропорту Шереметьево. Утром 17 декабря загорелась машина «Аэромара» .Она принадлежит компании, которая предоставляет питание на борту. Об этом сообщил Life.

По данным источника издания, пожар произошел во время обслуживании самолета Москва — Ереван. Причиной пожара стало замыкание электропроводки. Водитель автомобиля не пострадал, в момент возгорания он загружал питание на борт.

Утром в четверг в этом же аэропорту Airbus А350, выполнявший рейс Москва — Канкун, зацепил крылом машину для противообледенительной обработки, после чего авто перевернулось. Один из людей, находящихся в кабине, пострадал. Его госпитализировали с травмами различной степени.

В пресс-службе Шереметьево сообщили, что в связи с ЧП в аэропорту проводится служебное расследование. Прокуратура начала проверку.