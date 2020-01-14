14 января 2020, 11:39
Машина насмерть сбила школьника в тюменском селе
Семилетний мальчик погиб под колесами автомобиля в селе Шашова в Тюменской области. Ребенок спешил на остановку школьного автобуса, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Тюменской области.
Водителем злополучной Lada Priora оказалась 23-летняя девушка, стаж вождения которой составлял полгода. Она утверждает, что школьник внезапно внезапно выбежал на дорогу в месте, где запрещен пешеходный переход. Следствие проверит данную информацию.