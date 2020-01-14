Машина насмерть сбила школьника в тюменском селе

Водителем злополучной Lada Priora оказалась 23-летняя девушка, стаж вождения которой составлял полгода. Она утверждает, что школьник внезапно внезапно выбежал на дорогу в месте, где запрещен пешеходный переход. Следствие проверит данную информацию.