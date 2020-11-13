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    13 ноября 2020, 16:21

    Машина насмерть сбила пешехода в Краснодарском крае

    Полина Петрова

    В четверг, 12 ноября, пешеход погиб в дорожно-транспортном происшествии в станице Раевской, информирует «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Краснодарскому краю.
    Машина насмерть сбила пешехода в Краснодарском крае

    Согласно предварительной информации, 35-летний водитель со стажем около одного года сидел за рулем иномарки Mercedes Benz E 200. Он превысил скорость и потерял управление.

    «В результате мужчина сбил 53-летнего мужчину, после чего автомобиль опрокинулся», — уточнили инспекторы.

    Пострадавший мужчина погиб от полученных травм. Водителю назначили амбулаторное лечение. В настоящий момент выясняются детали произошедшего.