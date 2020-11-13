Машина насмерть сбила пешехода в Краснодарском крае

Согласно предварительной информации, 35-летний водитель со стажем около одного года сидел за рулем иномарки Mercedes Benz E 200. Он превысил скорость и потерял управление.

«В результате мужчина сбил 53-летнего мужчину, после чего автомобиль опрокинулся», — уточнили инспекторы.

Пострадавший мужчина погиб от полученных травм. Водителю назначили амбулаторное лечение. В настоящий момент выясняются детали произошедшего.