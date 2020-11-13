13 ноября 2020, 16:21
Машина насмерть сбила пешехода в Краснодарском крае
В четверг, 12 ноября, пешеход погиб в дорожно-транспортном происшествии в станице Раевской, информирует «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Краснодарскому краю.
Согласно предварительной информации, 35-летний водитель со стажем около одного года сидел за рулем иномарки Mercedes Benz E 200. Он превысил скорость и потерял управление.
«В результате мужчина сбил 53-летнего мужчину, после чего автомобиль опрокинулся», — уточнили инспекторы.
Пострадавший мужчина погиб от полученных травм. Водителю назначили амбулаторное лечение. В настоящий момент выясняются детали произошедшего.