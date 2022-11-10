Происшествия 10 ноября 2022, 14:12 Машина насмерть сбила пешехода на трассе под Тюменью

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Неизвестный мужчина погиб под колесами автомобиля на трассе Тюмень — Омск. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по Тюменской области.

«По словам водителя, человек внезапно появился посреди дороги, там, где нет пешеходного перехода», — уточнили в ведомстве.

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Авария случилась около поселка Боровский. Личность погибшего еще не установили. По предварительным данным, ему было около 60 лет.

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