10 ноября 2022, 14:12
Машина насмерть сбила пешехода на трассе под Тюменью
Неизвестный мужчина погиб под колесами автомобиля на трассе Тюмень — Омск. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по Тюменской области.
«По словам водителя, человек внезапно появился посреди дороги, там, где нет пешеходного перехода», — уточнили в ведомстве.
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Авария случилась около поселка Боровский. Личность погибшего еще не установили. По предварительным данным, ему было около 60 лет.
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ДТП
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