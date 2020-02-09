Машина насмерть сбила мальчика на «ватрушке» под Нижним Новгородом

Начавшиеся снегопады в Центральной части России позволили детям вспомнить традиционные зимние забавы. Но в таких случаях детям нельзя забывать об опасности катания с горок. Так, в Городце Нижегородской области школьник на «ватрушке» выехал на проезжую часть и попал под машину.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД, ребенок погиб на месте.

Все произошло в воскресенье, 9 февраля. Мальчик 2006 года рождения катался на тюбинге по откосу, который выходил на дорогу. Когда школьник выкатился на проезжую часть, там двигалась иномарка. Водитель не успел затормозить и сбил мальчика.

Ребенок получил травмы от которых скончался. Водитель остался на месте до приезда полиции. Выяснилось, что владелец иномарки трезв, стаж вождения у него семь лет. По факту гибели ребенка полицейские начали проверку для установления всех обстоятельств.