Машина насмерть сбила идущего по трассе мужчину в Пермском крае

Мужчина попал под машину в Пермском крае. Смертельное ДТП произошло на трассе Кунгур — Соликамск. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по региону.

По данным ведомства, мужчина шел прямо посреди трассы в попутном направлении. В результате полученных травм он скончался. Правоохранители проведут проверку происшествия.

В ГИБДД напомнили, что на трассах следует идти по обочине и навстречу движению транспорта.