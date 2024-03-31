Эксклюзив

31 марта 2024, 15:51

Машина насмерть придавила мужчину в Москве

Источник «360»: машина насмерть придавила мужчину в поселении Рязановское

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Мужчина погиб под колеса автомобиля в поселении Рязановское в Новомосковском административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, ЧП произошло в районе дома № 7/25 в СНТ «Березки».

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Обращение в экстренные службы сделал сосед погибшего. Прибывшие на месте спасатели констатировали смерть мужчины.

Ранее в Калужской области женщину насмерть придавил собственный автомобиль.

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