31 марта 2024, 15:51
Машина насмерть придавила мужчину в Москве
Источник «360»: машина насмерть придавила мужчину в поселении Рязановское
Мужчина погиб под колеса автомобиля в поселении Рязановское в Новомосковском административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По предварительной информации, ЧП произошло в районе дома № 7/25 в СНТ «Березки».
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Обращение в экстренные службы сделал сосед погибшего. Прибывшие на месте спасатели констатировали смерть мужчины.
Ранее в Калужской области женщину насмерть придавил собственный автомобиль.
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