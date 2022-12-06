Происшествия 06 декабря 2022, 09:54 Машина наехала на пешехода на Варшавском шоссе в Москве Дептранс Москвы сообщил о наезде автомобиля на пешехода на Варшавском шоссе РИА «Новости»

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ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло утром 6 декабря на Варшавском шоссе, 9, в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. О состоянии пострадавшего не сообщается.

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Оперативные службы выехали на место, следователи уточняют полную информацию и происшествии. Полиция перекрыла одну из пяти полос движения в сторону центра Москвы.

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«Просим пешеходов быть внимательными и всегда соблюдать правила дорожного движения», — заявили в департаменте.

В воскресенье на шестом километре МКАД произошла авария с бензовозом. Грузовик опрокинулся, но разлива топлива не произошло. Водитель бензовоза в ДТП не пострадал, от помощи врачей он также отказался.

Ранее водитель легковой машины не справился с управлением в Наставническом переулке Москвы, пробил отбойник и свалился в реку.