18 июля 2023, 02:20
Машина наехала на двух женщин и ребенка, выезжая с парковки на Алтае
Прокуратура: проверка проводится по факту ДТП на Алтае, где машина наехала на трех человек
Автоледи на RAV4 наехала на двух женщин и ребенка в Заринске Алтайского края. Женщина выезжала с парковки задним ходом и сбила трех человек, а также врезалась в Lada Priora, сообщила прокуратура Алтайского края.
В результате ДТП пострадали 34-летняя беременная и 90-летняя женщины, а также девятилетняя девочка. Всем троим понадобилась медицинская помощь, пожилая женщина и ребенок госпитализированы. Состояние 90-летней пострадавшей оценивается как тяжелое.
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Краевая прокуратура по данному факту организовала проверку.
«Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору провести проверку организации безопасности дорожного движения», — сказано в сообщении надзорного ведомства.
По факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело. Проведение проверки продолжается.
Ранее сообщалось, что в Шадринске Курганской области шестилетняя девочка на самокате попала под автобус. В момент ДТП ребенок находился на краю проезжей части.
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