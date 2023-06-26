Происшествия 26 июня 2023, 23:30 Машина на высокой скорости перевернулась в Ростове-на-Дону

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ДТП произошло в Азовском районе Ростовской области на трассе Задонский-Каяльский-М4. Там перевернулся автомобиль. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.

Авария произошла 25 июня в 22:40. Водитель ВАЗ-21074 превысил допустимую скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль слетел с дороги и перевернулся. В результате водитель погиб на месте происшествия. Кроме того, 19-летний пассажир получил травмы. Его доставили в больницу. Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.