«Машина на списание»: Пригожин рассказал о ДТП с участием сына Валерии
«Знаете, как люди себя чувствуют после аварии? Нехорошо», — отметил он.
Девушка Арсения сломала руку, ей уже наложили гипс. Позже пострадавшей будут делать операцию, рассказал музыкальный продюсер. Молодому человеку зашили губу. Возможно, позднее ему может еще понадобиться медицинская помощь, отметил собеседник телеканала. Арсению врачи вскоре проверят ребра.
«Какой-то такой букет есть. Славу богу, живые остались. Машина на списание», — сказал Пригожин.
Он уже прилетел в Санкт-Петербург. Валерия тоже приехала и находится рядом с ним.
Продюсер рассказал, что сын Валерии не справился с управлением на скользкой дороге. Поэтому автомобиль ударился в отбойник и улетел в кювет. Всего в машине сидели четыре человека.
Пригожин напомнил про безопасность на дорогах и предупредил, что пристегиваться в машине нужно обязательно.