Машина на полной скорости врезалась в киоск в Волгограде

Машина на полной скорости врезалась в ларек с шаурмой в Волгограде. Пострадали два человека. Об этом сообщило ИА «Высота» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным сайта «Дни.ру», виновником оказался водитель автомобиля, который ехал рядом. Он не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.

Пострадали водитель и четырехлетний ребенок, который находился в салоне.