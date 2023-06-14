Эксклюзив 14 июня 2023, 08:13 Машина в Москве сдала назад и придавила рабочего Автомобиль придавил рабочего в ЮВАО Москвы РИА «Новости»

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В Юго-Восточном административном округе случилось ДТП. Водитель автомобиля сдал назад, не заметив рабочего. На место вызвали экстренные службы, сообщил источник «360».

Авария произошла утром 14 июня на территории предприятия «Мосгаз» на улице Газгольдерной, спасателей вызвали в 07:36. Заявитель сказал, что машина сдавала назад и придавила рабочего. Понадобилась помощь специалистов.

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