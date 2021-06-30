Машина, на которой подростки из Тувы попали в ДТП, принадлежала отцу одного из них

В Туве перевернулась машина с подростками. Несовершеннолетний водитель УАЗ-31512 погиб. Мать одного из пострадавших мальчиков Аяна Монгуш рассказала «360», что друзья просто решили покататься.

Авария произошла в Дзун-Хемчикском районе республики. Подросток, находившийся за рулем транспортного средства, не выжил. Мальчик, уточнила женщина, не справился с управлением.

Несовершеннолетние просто решили покататься. Все знали друг друга и, заметила Монгуш, никто из них не пил — «мальчики еще маленькие».

Женщина добавила, что ее сын не получил ни ссадин, ни переломов. По ее словам, травмы — у двух мальчиков. Пассажиров в автомобиле, заверила мать одного из ребят, было четверо. У МВД данные другие.

Сейчас мать подростка общается со следователями. Сына за случившееся она не ругала.

ДТП произошло вечером 29 июня на дороге «Чадан — Бажын–Алаак» Дзун-Хемчикского района. Ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты. Машину они взяли у отца одного из ребят.

Погибшему мальчику было 13 лет. Его пострадавшим приятелям — от 12 до 14.