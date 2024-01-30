Происшествия 30 января 2024, 12:46 Машина на автозапуске устроила массовое ДТП на парковке уральского поселка Кружившая на автозапуске машина под Челябинском протаранила несколько машин

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Припаркованные на стоянке автомобили в поселке Рощино Челябинской области получили массовые повреждения. Один из владельцев транспортного средства забыл включить ручной тормоз, а с утра нажал кнопку автозапуска. В результате машина начала наматывать круги по стоянке, врезаясь в соседние автомобили. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным авторов, владельцем закружившегося автомобиля оказался сотрудник местной птицефабрики. Всего машина сделала более 20 подходов, повредив четыре транспортных средства.

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В пресс-службе регионального управления ГИБДД в комментарии Ura.ru заявили, что могут подтвердить факт аварии, но зарегистрировать происшествие водители отказались, договорившись решить дело между собой.