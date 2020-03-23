    23 марта 2020, 17:47

    Машина каршеринга врезалась в скорую в центре Москвы

    Алла Морген, Юлия Булыгина

    Автомобиль каршеринга столкнулся с каретой скоро помощи на Каланчевской улице в Москве. По информации источника «360» в экстренных службах, произошел взрыв.
    Машина каршеринга врезалась в скорую в центре Москвы

    По словам источника, авария произошла в районе дома 29с2 на Каланчевской улице при движении в сторону Комсомольской площади.

    Об аварии сообщают и пользователи «Яндекса». На месте столкновения слегка затруднено движение.

    В ГИБДД столицы информацию об аварии подтвердили. Но, по данным представителя ведомства, взрыва там не было.

    Машина каршеринга врезалась в скорую в центре Москвы | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Легковушка и скорая. По пострадавшим уточняется информация», — сказали в ГИБДД.

    По данным Рен ТВ, в скорой находился больной, которому требовалась реанимация.