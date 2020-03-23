Машина каршеринга врезалась в скорую в центре Москвы

Автомобиль каршеринга столкнулся с каретой скоро помощи на Каланчевской улице в Москве. По информации источника «360» в экстренных службах, произошел взрыв.

По словам источника, авария произошла в районе дома 29с2 на Каланчевской улице при движении в сторону Комсомольской площади.

Об аварии сообщают и пользователи «Яндекса». На месте столкновения слегка затруднено движение.

В ГИБДД столицы информацию об аварии подтвердили. Но, по данным представителя ведомства, взрыва там не было.

Источник фото: телеканал «360»

«Легковушка и скорая. По пострадавшим уточняется информация», — сказали в ГИБДД.

По данным Рен ТВ, в скорой находился больной, которому требовалась реанимация.