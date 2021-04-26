Машина каршеринга влетела в подземный переход на Варшавском шоссе. Видео

Один человек пострадал в результате аварии на Варшавском шоссе. Там автомобиль каршеринга въехал в подземный пешеходный переход.

Как сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы, ДТП произошло в районе Варшавского шоссе около дома 58А, строение 1.

«Водитель, предположительно, автомобиля каршеринга не справился с управлением и совершил наезд на подземный пешеходный переход. По предварительной информации, есть пострадавший», — заявили в ведомстве.

По данным столичной Госавтоинспекции, число аварий с участием машин каршеринга в Москве снизилось почти наполовину в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом написало РИАМО.

В 2020 году произошло 368 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга. Погибли 11 человек, 439 получили ранения.