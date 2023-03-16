Эксклюзив 16 марта 2023, 06:37 Машина каршеринга в районе ВДНХ в Москве врезалась в уборочную технику Дептранс Москвы: машина каршеринга врезалась в уборочную технику на проспекте Мира РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве ночью в районе станции метро «ВДНХ» случилось ДТП. Автомобиль каршеринга врезался в уборочную технику. Спасатели освободили зажатого водителя легковушки и передали скорой помощи, рассказал источник «360».

Реклама

Авария произошла около двух часов ночи напротив гостиницы на проспекте Мира. Автомобиль каршеринга Cherry врезался в левом ряду в уборочный КамАЗ. Водитель грузовика не пострадал, а человека за рулем легковой машины пришлось деблокировать — после столкновения он оказался зажатым. Его госпитализировали в горбольницу № 20 с черепно-мозговой травмой и переломом нижней конечности.

Дептранс Москвы в своем Telegram-канале подтвердил факт ДТП. Он показал видео, на котором автомобиль недалеко от станции метро «ВДНХ» на большой скорости влетел в КамАЗ сзади. На место съехались оперативные службы. Авария не нарушила движение по дороге.