Происшествия 19 декабря 2022, 16:02 Машина каршеринга сдала назад и задавила пенсионерку на востоке Москвы Прокуратура Москвы: водитель каршеринга сдал назад и задавил насмерть пенсионерку

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Пенсионерка скончалась на одной из улиц Москвы после того, как на нее наехала машина. Автомобиль каршеринга включил задний ход и сбил пожилую женщину. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«На улице Реутовской 25-летний водитель автомобиля, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на пешехода. Женщина скончалась на месте», — отметили в ведомстве, уточнив, что погибшей было 78 лет.

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ГИБДД Москвы в своем Telegram-канале уточнила, что молодой человек взял каршеринговый Nissan. Сейчас на месте случившегося работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа. Они выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

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Прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль это дело и принятие по нему процессуального решения.